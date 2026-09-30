U Zaječaru održan Sajam zapošljavanja: Prisustvovalo 18 poslodavaca
Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Zaječar organizovala je Sajam zapošljavanja u holu zaječarskog pozorišta.
Na Sajmu je prisustvovalo 18 poslodavaca, koji su predstavili svoje potrebe za radnom snagom i pozicije za koje trenutno traže radnike. Među najtraženijim zanimanjima, pored ugostiteljskih radnika, jesu i vozači kamiona, asfalteri, fizički radnici, prodavci, ali i mašinski inženjeri.
Kako navode iz Nacionalne službe za zapošljavanje, na evidenciji je na području Zaječarskog okruga oko 5.000 nezaposlenih.
Milan Bosnić, generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje istakao je da sajmovi zapošljavanja daju priliku i kompanijama, ali i ljudima koji traže posao ili promenu zaposlenja, da se predstave u nešto neformalnijem okruženju.
Takođe je naveo: “Ono što je, takođe, jako važna stvar, je da svi ljudi koji traže posao ili promenu zaposlenja, na jednom mestu imaju veoma široku lepezu ponuda. I mogu jasno da vide šta je to što se traži u Zaječaru i regionalno. I koja su to znanja i veštine koje poslodavci traže.”
Zajecaronline/N. S.
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