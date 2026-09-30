Festival dečjeg stvaralaštva „Krila mašte” u Knjaževcu

Festival donosi raznovrsni program, od poezije i likovne umetnosti, do muzike, uz mnogo druženja i lepih trenutaka.

Program počinje u ponedeljak, 5. oktobra u 11 i 30 časova, kada će u Spomen-parku Knjaževac biti održano svečano otvaranje festivala.

Istog dana od 12 i 30 časova, u Maloj sali Doma kulture, biće održan poetski program pod naazivom”Reci mi stihom!”. Nakon čega će biti uručene nagrade učesnicima likovnog konkursa.

Drugog festivalskog dana, u utorak, 6. oktobra, u 12 časova Velika sala Doma kulture biće ispunjena muzikom. Učesnici će se predstaviti kroz muzički program “Reci mi pesmom!”

Organizatori poručuju “Dođite da podržimo naše najmlađe kreativce!”

Zajecaronline/Dom kulture Knjaževac/N.S.

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