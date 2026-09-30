Izdato više od milion rešenja o upisu prava svojine,rešenja stižu na kućne adrese

Republički geodetski zavod izdao je više od milion rešenja u okviru velikog državnog projekta legalizacije i upisa prava svojine, saopšteno je danas iz RGZ.

V.d. direktora RGZ Dalibor Babić istakao je da su stavljeni u pogon maksimalni kapaciteti kako bi se građanima omogućilo da što pre u svojim rukama drže dokument koji potvrđuje da su svoji na svome.

“Ta cifra je zaista izazov za Republički geodetski zavod i s obzirom na prioritet ovakvog jednog velikog državnog projekta, mi smo u RGZ postavili maksimalne kapacitete za sprovođenje tih potvrda i upis prava svojine naših građana”, rekao je on.

Iz RGZ ističu da se uspešni zahtevi i dokumenta dostavljaju direktno na kućnu adresu građana u saradnji sa Poštom Srbije.

Babić je naglasio da dokumenta koja građani dobijaju imaju punu pravnu snagu.

“Dokument je nastao kao izvoz podataka iz naše baze i dokument koji bi sve institucije u Srbiji svi građani trebali da tretiraju kao punovažni dokument i može služiti za potrebe građana u bilo kom postupku“, objasnio je on.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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