Koji tip grejanja je najjeftiniji, a koji najskuplji u Srbiji?

Najjeftinije grejanje tokom predstojeće zime imaće domaćinstva koja se greju na prirodni gas i drva. A najviše će platiti ona koja imaju etažno grejanje na struju, pokazala je analiza Agencije za energetiku. Analiza je rađena na osnovu cena energenata sredinom septembra.

Troškovi grejanja korišćenjem prirodnog gasa ove grejne sezone isti su kao i prethodne. Za stan od 60 kvadrata koji se greje 16 sati dnevno, na temperaturu od 20 stepeni, za šest meseci troškovi su 59.500 dinara.

Domaćinstva koja se greju korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama, na primer 7.300 dinara po metru kubnom, i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća, recimo 65 odsto, troškovi grejanja će iznositi 60.000 dinara.

Koji tip grejanja je najjeftiniji, a koji najskuplji u Srbiji?

Značajno veće troškove, 99.300 dinara, imaće domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo, sa cenom 10.200 dinara po kubiku i imaju peći niže efikasnosti.

Kako se ističe u analizi, u odnosu na prethodnu grejnu sezonu, cene ogrevnog drveta su veće do 13 odsto.

Domaćinstva koja koriste pelet, ako se sagoreva u efikasnijim pećima, imaće troškove od 114.000 dinara. Što je u poređenju sa prethodnom grejnom sezonom više za 50 odsto.

Što se uglja tiče, troškovi grejanja na ovaj energent zavise od vrste uglja koji se koristi. I iznosiće od 81.000 do 102.000 dinara.

Domaćinstva koja koriste ulje za loženje imaće troškove od 167.600 dinara. Dok se za korišćenje propan butan gasa mora izdvojiti oko 187.000 dinara.

Troškovi grejanja električnom energijom su nepromenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

Domaćinstva koja koriste termoakumulacione peći imaće troškove od 102.700 dinara. Ali samo ukoliko se isključivo koristi jeftinija noćna električna energija.

Domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje moraju izdvojiti više od 250.000 dinara za struju. I to je, prema trenutnim cenama, najskuplji vid grejanja u ovoj grejnoj sezoni.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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