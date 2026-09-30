Saveti za rešavanje nadutosti: Dovoljne su male promene

Nadutost osim što stvara neprijatan osećaj pritiska i težine, može učiniti da se osećate tromo i neudobno.

Povremena nadutost najčešće nije razlog za paniku, a određene promene u svakodnevnim navikama mogu pomoći da se neprijatan osećaj ublaži. Od lagane šetnje do pažljivijeg izbora hrane, evo nekoliko jednostavnih načina koje možete isprobati.

Lagano kretanje korisnije od potpunog mirovanja

Kada ste naduti, možda vam prvo pada na pamet da legnete i sačekate da neprijatan osećaj prođe. Međutim, lagano kretanje može biti korisnije od potpunog mirovanja. Kratka šetnja posle jela može da podstakne rad sistema za varenje i doprinese lakšem prolasku gasova kroz digestivni trakt. Ne morate da vežbate niti da pravite dugu turu, dovoljno je da nekoliko minuta hodate umerenim tempom.

Pokušajte da jedete sporije i da hranu dobro sažvaćete

Umesto veoma obilnih obroka, nekima više odgovaraju manje porcije raspoređene tokom dana. Takođe je korisno da pratite kako vaš organizam reaguje na određene namirnice. Ako primetite da se nadutost redovno javlja nakon iste hrane, zabeležite to i razgovarajte sa lekarom ili nutricionistom ukoliko se tegobe često ponavljaju.

Nežna masaža stomaka

Jednostavna masaža može biti prijatna kada osećate pritisak i napetost u stomaku. Laganim kružnim pokretima možete nežno masirati područje stomaka, bez jakog pritiskanja. Pokreti treba da budu spori i prijatni, a cilj nije da izazovete bol ili snažan pritisak. Nekim ljudima ovakav način opuštanja može pomoći da se osećaju prijatnije kada imaju osećaj nadutosti. Ako masaža izaziva bol ili pogoršava tegobe, treba je prekinuti.

Dovoljan unos tečnosti

Dovoljan unos vode važan je za normalno funkcionisanje organizma, uključujući i sistem za varenje. Kada tokom dana zaboravljate da pijete vodu, lako je da se osećate umornije i nelagodnije. Nekima prijaju i topli napici poput čaja od nane ili kamilice. Oni mogu biti prijatan način da se opustite nakon obroka, dok je važno izbegavati preterivanje sa zaslađenim i gaziranim napicima.

Ako se nadutost javlja često, traje dugo ili je praćena jakim bolom, povraćanjem, krvlju u stolici, neobjašnjivim gubitkom težine ili drugim neuobičajenim simptomima, nemojte pokušavati da problem rešavate samo promenom navika. U takvim situacijama važno je obratiti se lekaru i utvrditi šta izaziva tegobe.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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