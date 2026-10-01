ZC Zaječar: Od danas počinje sa radom Ambulanta za biološku terapiju
Od 1. oktobra počinje sa radom Ambulanta za biološku terapiju. Ambulanta se nalazi na internom odeljenju (gde je ulaz za onkologiju i kardiološke konzilijume), objasnili su iz ZC Zaječar.
Biološka terapija je savremeni medicinski tretman koji koristi supstance iz živih organizama ili sintetički proizvedene supstance da stimuliše, obnovi ili usmeri rad imunskog sistema u borbi protiv bolesti. Kako navode iz Zdravstvenog centra, ova terapija se koristi u lečenju mnogih bolesti, a kod nas najčešće za lečenje reumatoidnog artritisa, kao imunoterapija u lečenju onkoloških bolesti, u lečenju Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, u lečenju astme, kao i u lečenju autoimunih dermatoloških, kardioloških i infektivnih bolesti.
Cilj otvaranja ove ambulante je da se pacijentima, kojima je ova terapija neophodna i koji imaju konzilijarnu odluku, smanji vreme čekanja (do sada su čekali u trijaži na internom odeljenju), ubrza proces, i pruži bolji stepen i kvalitet lečenja.
Zajecaronline/N.S.
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Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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