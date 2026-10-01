MUP apeluje: Prijavite na vreme prevoz dece na ekskurzije, policija pojačava kontrolu autobusa i vozača

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 94 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 55 lica, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ujedno, podsećaju škole, sportske klubove i ostale organizatore, s obzirom da je period školskih ekskurzija i drugih organizovanih putovanja, da prevoz prijave nadležnom organu, najkasnije 48 časova pre polaska. Kako se navodi, to omogućava saobraćajnoj policiji da blagovremeno kontroliše autobus i vozača, a prevoz može da počne tek kada su ispunjeni propisani uslovi.

Iz Policijske uprave apeluju da deca, tokom putovanja, treba da budu na svojim mestima i vezana sigurnosnim pojasom, a tokom putovanja uz njih moraju biti predviđeni pratioci.

“Bezbednost dece zavisi od odgovornosti svih koji učestvuju u organizaciji i prevozu”, ističu iz MUP-a.

Takođe, podsećaju da prijave na konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku traju do 5. oktobra. A uslovi konkursa i način prijavljivanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zajecaronline/N.S.

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