U zaječarskom porodilištu tokom proteklog dana rođen jedan dečak

Tokom proteklog dana, odnosno u sredu, 30. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 60 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 23 puta, od toga 15 intervencija bilo je u službi, dok je 8 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 169 školske dece i 82 predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 16 pregleda.

U zaječarskom porodilištu tokom ovog dana je rođen jedan dečak.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim događajima.

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!