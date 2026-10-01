Prijava zbog neprijavljenih radnika u Banjaluci prerasla je u skandal: podnosilac tvrdi da se slučaj svjesno gura pod tepih pod pritiskom sa samog vrha.

Prijava zbog neprijavljenih radnika u Banjaluci prerasla je u skandal!

Afera Zapp potresa Banjaluku: Ono što je počelo kao rutinska kontrola pretvara se u jedan od najvećih radnih skandala u gradu! Nakon što su inspekcijskim nadzorom na licu mesta zatečena tri neprijavljena radnika, javnost je ostala šokirana sumnjama da je to samo vrh ledenog brega i da aplikacija koristi čak do 50 radnika na crno!

Međutim, umesto žestokog udara zakona i ekspresnih kazni — nastao je potpuni muk.

Sve se odnosi na poslovanje mostarske kompanije GONZALES d.o.o. u Banjaluci, koja upravlja poznatom dostavnom aplikacijom Zapp. Prijava inspekciji zvanično je podnesena u ponedeljak, 28. septembra 2026. godine. Iako su inspektori odmah na terenu otkrili nepravilnosti, postupak je naprasno stao!

Podnosilac prijave (čiji je identitet poznat redakciji) otkrilo je dramatične detalje: do danas, 1. oktobra, nema nikakvog pomaka niti informacija o konkretnim merama. Tvrdi da je inspektor bio primoran da obustavi dalji rad zbog brutalnih pritisaka moćnog visokog funkcionera koji po svaku cenu želi da zataška celu stvar. Sada su sve oči uprte u nadležne organe i kompaniju GONZALES d.o.o. Javnost traži hitne odgovore:

Da li je inspekcijski postupak naprasno zaustavljen i ko nosi odgovornost za to?

Koje su konkretne mere preduzete protiv odgovornih lica?

Da li će se konačno istražiti sumnje o desetinama radnika koji rade u potpunoj ilegali?

Zajecaronline/tanjug-srpske/J.V.

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