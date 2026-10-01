Švajcarska izgubila skoro petinu svog leda za samo pet godina

Petina švajcarskih glečera nestala je za samo pet godina. A alpski regioni u Evropi doživljavaju ekstremno topljenje glečera zbog zagađenja fosilnim gorivima koje izaziva globalno zagrevanje, saopštila je Švajcarska mreže za praćenje glečera.

Švajcarski glečeri su se smanjili za 5,5 odsto u prvih osam meseci 2026. godine nakon leta koje su obeležili toplotni talasi i blage zime sa vrlo malo snega, pokazuju podaci iz godišnjeg izveštaja, preneo je Gardijan.Ž

Autor izveštaja Matijas Hus izjavio je da ljudi nisu svesni koliko se brzo glečeri tope, niti da su pre samo jedne generacije neka od mesta bila ispod stotina metara leda.

“Posetio sam jedno mesto prošle nedelje i toliko je upečatljivo stajati u ovom predelu nalik na Mesec gde je pre samo nekoliko godina bio veliki sloj leda, a sada je to kamena pustinja u kojoj i dalje leže neki razbacani blokovi starog leda koji se tope na vrelom kamenju”, rekao je Hus.

U izveštaju, koji predstavlja saradnju Švajcarske mreže za praćenje glečera i Švajcarske komisije za posmatranje kriosfere, utvrđeno je da prosečna debljina pojedinačnih glečera opada između 2,5 i 4 metra.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!