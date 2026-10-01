Rafael Leao preuzeo broj sedam u Portugalu posle odlaska Kristijana Ronalda

Fudbaler Fenerbahčea Rafael Leao preuzeo je broj sedam u Portugalu posle odlaska Kristijana Ronalda iz reprezentacije.

Leao će u meču trećeg kola Grupe A4 Lige nacija na gostovanju Danskoj nositi broj sedam koji je više od dve decenije pripadao isključivo Kristijanu Ronaldu.

Rekorder po broju utakmica (234) i golova (146) u dresu Portugala napustio je reprezentaciju u sredu uveče posle sukoba sa selektorom Žoržom Žesusom, koji mu nije dao ni minut na terenu u pobedi u Norveškoj (2:1).

Podsetimo, Kristijano Ronaldo je prvo napravio haos jer je Žorž Žezus odbio da ga stavi u tim na meču sa Norveškom u Ligi nacija, a nakon što je propustio trening svog tima sada se i javno oglasio. On je odmah po napuštanju treninga nacionalnog tima javno objavio da se povlači.

Zajecaronline/J.V.

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