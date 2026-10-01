Kako ostvariti popust na struju: Prijava stanja na brojilu do 6. u mesecu

Svi korisnici koji od 1. do 6. u mesecu samostalno prijave stanje brojila, bez obzira na način prijave, ostvaruju pravo na popust od šest odsto ukoliko račun za električnu energiju plate do 20. u mesecu, saopšteno je iz Elektrodistribucije Srbije.

Kako je navedeno, više od pola miliona korisnika Elektrodistribucije Srbije redovno samostalno prijavljuje stanje brojila.

Od 1. do 6. u mesecu svi koji su zainteresovani za popust od šest odsto mogu da isprobaju mobilnu aplikaciju ED Srbije. To je najjednostavniji i najbrži način za dostavljanje podataka o stanju brojila za električnu energiju, dodaje se u saopštenju.

Pored mobilne aplikacije, koja je dostupna za Android i IOS telefone, u periodu očitavanja stanje brojila može da se prijavi i putem sajta www.elekrtrodistribucija.rs, imejla, kao i besplatnim pozivom Kontakt centru EDS na broj 0800 360 300.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.