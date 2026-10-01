Đoković igra sutra oko 15 časova protiv Bua u osmini finala turnira u Pekingu

Srpski teniser Novak Đoković igraće sutra oko 15 časova protiv Kineza Bua Junčaoketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Meč između Đokovića i Bua na glavnom terenu turnira u Pekingu igraće se posle duela između Arine Sabalenke i Renate Zarazue, koji počinje u 13 sati.

Srpski i kineski teniser do sada nisu odigrali nijedan međusobni meč. Pobenik duela između Đokovića i Bua igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela između Aleksandra Zvereva i Đunčeng Šanga.

Đoković je šest puta osvojio titulu u Pekingu (2009, 2010, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine) i nikada nije poražen na turniru u Kini.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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