Centar Vratarnice sutra privremeno bez struje

Centar Vratarnice privremeno bez struje

Kako je najavljeno, u petak, 2. oktobra, bez električne biće deo sela Vratarnica (centar).

Prekid u snabdevanju planiran je u periodu od 9 do 15 časova.

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ZC Zaječar: Od danas počinje sa radom Ambulanta za biološku terapiju

Od 1. oktobra počinje sa radom Ambulanta za biološku terapiju. Ambulanta se nalazi na internom odeljenju (gde je ulaz za onkologiju i kardiološke konzilijume), objasnili su iz ZC Zaječar.

Biološka terapija je savremeni medicinski tretman koji koristi supstance iz živih organizama ili sintetički proizvedene supstance da stimuliše, obnovi ili usmeri rad imunskog sistema u borbi protiv bolesti. Kako navode iz Zdravstvenog centra, ova terapija se koristi u lečenju mnogih bolesti, a kod nas najčešće za lečenje reumatoidnog artritisa, kao imunoterapija u lečenju onkoloških bolesti, u lečenju Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, u lečenju astme, kao i u lečenju autoimunih dermatoloških, kardioloških i infektivnih bolesti.

Cilj otvaranja ove ambulante je da se pacijentima, kojima je ova terapija neophodna i koji imaju konzilijarnu odluku, smanji vreme čekanja (do sada su čekali u trijaži na internom odeljenju), ubrza proces, i pruži bolji stepen i kvalitet lečenja.

Zajecaronline/N.S.

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