Trik za topliju sobu bez radijatora: Ne košta ništa, a može pomoći da prostorija duže zadrži toplotu

Kako temperature počinju da padaju, mnogi pokušavaju da zagreju dom bez dodatnog povećanja računa za energiju. Jedan jednostavan trik ne zahteva nikakav uređaj, potrebno je samo pravilno koristiti zavese i roletne.

Ideja je da se tokom dana maksimalno iskoristi sunčeva svetlost, dok se uveče toplota zadrži u prostoriji zatvaranjem zavesa.

Zavese i roletne treba širom otvoriti dok ima sunca

Tokom sunčanog dela dana zavese i roletne treba širom otvoriti kako bi sunčeva svetlost mogla da prodre kroz prozore. Sunčeva energija tada zagreva vazduh, ali i zidove, podove i nameštaj. Oni mogu određeno vreme da zadrže deo te toplote, pa prostorija može ostati prijatnija i nakon zalaska sunca. Zato nije neophodno da zavese tokom hladnijih meseci budu stalno navučene. Ako je napolju sunčano, zatvorene zavese mogu sprečiti da deo prirodne toplote uopšte stigne u prostoriju.

Čim sunce zađe zavese treba zatvoriti

Drugi deo trika podjednako je važan.

Čim sunce zađe ili temperatura napolju počne da pada, zavese treba zatvoriti. Na taj način može se smanjiti gubitak toplote kroz prozore i zadržati deo toplote koju su prostorija i njene površine tokom dana akumulirale. Ceo postupak traje svega desetak minuta dnevno – ujutru se zavese otvore, a uveče zatvore.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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