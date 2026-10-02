U Zdravstvenom centru Zaječar tokom proteklog dana zabeležen veliki broj pregleda dece

Tokom proteklog dana, odnosno u četvrtak, 1. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 20 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 23 puta, od toga je 13 intervencija bilo u službi, dok je 7 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 161 školske dece i 107 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 14 pregleda.

U zaječarskom porodilištu tokom ovog dana je rođen jedan dečak.

Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim događajima.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

Zajecaronline/N.S.

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