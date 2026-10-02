U Zdravstvenom centru Zaječar tokom proteklog dana zabeležen veliki broj pregleda dece
Tokom proteklog dana, odnosno u četvrtak, 1. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 20 pregleda.
Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 23 puta, od toga je 13 intervencija bilo u službi, dok je 7 puta ekipa izlazila na teren.
U Dečjem dispanzeru pregledano je 161 školske dece i 107 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 14 pregleda.
U zaječarskom porodilištu tokom ovog dana je rođen jedan dečak.
Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim događajima.
Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.
Zajecaronline/N.S.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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