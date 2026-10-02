Dnevni horoskop za 2. oktobar: Zvezde donose neočekivane obrte, jednom znaku se vraća bivša ljubav!
Jedan znak očekuje odgovor koji bi mogao da promeni njegove planove, dok drugom u život ponovo ulazi osoba iz prošlosti
Ovan
Dan donosi potrebu za brzim odlukama. Ne reagujte impulsivno, posebno u razgovorima sa bliskim osobama.
Bik
Stiže vest koju ste dugo čekali. Na poslu se otvara mogućnost da konačno rešite pitanje koje vas opterećuje.
Blizanci
Neočekivan susret vraća vam osmeh na lice. Moguće je da ćete čuti nešto što će vas potpuno iznenaditi.
Rak
Emocije su pojačane, pa ćete teško sakriti ono što osećate. Partner očekuje iskren razgovor.
Lav
Dan je povoljan za nove dogovore i promene. Jedan razgovor mogao bi da vam otvori vrata za novu priliku.
Devica
Povratak osobe iz prošlosti može probuditi emocije za koje ste mislili da su odavno nestale. Dobro razmislite pre nego što donesete odluku.
Vaga
Pred vama je dan pun iznenađenja. Vest koju dobijate menja planove, ali vam istovremeno donosi veliko olakšanje.
Škorpija
Nešto što ste dugo držali u sebi konačno izlazi na površinu. Iskrenost će vam pomoći da rešite problem.
Strelac
Očekuje vas zanimljiv susret i razgovor koji može imati veći značaj nego što trenutno mislite.
Jarac
Na poslu vas očekuje naporna, ali važna obaveza. Ne odustajte, jer se trud uskoro može isplatiti.
Vodolija
Jedna osoba iz vašeg okruženja iznenadiće vas svojim postupkom. Ne donosite zaključke pre nego što čujete celu priču.
Ribe
Ljubavna situacija dobija potpuno novi pravac. Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju osobu koja će im brzo privući pažnju.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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