Dnevni horoskop za 2. oktobar: Zvezde donose neočekivane obrte, jednom znaku se vraća bivša ljubav!

Jedan znak očekuje odgovor koji bi mogao da promeni njegove planove, dok drugom u život ponovo ulazi osoba iz prošlosti

Ovan

Dan donosi potrebu za brzim odlukama. Ne reagujte impulsivno, posebno u razgovorima sa bliskim osobama.

Bik

Stiže vest koju ste dugo čekali. Na poslu se otvara mogućnost da konačno rešite pitanje koje vas opterećuje.

Blizanci

Neočekivan susret vraća vam osmeh na lice. Moguće je da ćete čuti nešto što će vas potpuno iznenaditi.

Rak

Emocije su pojačane, pa ćete teško sakriti ono što osećate. Partner očekuje iskren razgovor.

Lav

Dan je povoljan za nove dogovore i promene. Jedan razgovor mogao bi da vam otvori vrata za novu priliku.

Devica

Povratak osobe iz prošlosti može probuditi emocije za koje ste mislili da su odavno nestale. Dobro razmislite pre nego što donesete odluku.

Vaga

Pred vama je dan pun iznenađenja. Vest koju dobijate menja planove, ali vam istovremeno donosi veliko olakšanje.

Škorpija

Nešto što ste dugo držali u sebi konačno izlazi na površinu. Iskrenost će vam pomoći da rešite problem.

Strelac

Očekuje vas zanimljiv susret i razgovor koji može imati veći značaj nego što trenutno mislite.

Jarac

Na poslu vas očekuje naporna, ali važna obaveza. Ne odustajte, jer se trud uskoro može isplatiti.

Vodolija

Jedna osoba iz vašeg okruženja iznenadiće vas svojim postupkom. Ne donosite zaključke pre nego što čujete celu priču.

Ribe

Ljubavna situacija dobija potpuno novi pravac. Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju osobu koja će im brzo privući pažnju.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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