Posle hladnog jutra, pred nama topao i sunčan jesenji dan

Nakon hladnog jutra, očekuje nas sunčan i topao dan, na jugu i istoku zemlje uz slab razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren vetar, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, saopštio je RHMZ.

Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 °С.

Narednih dana se očekuje izražen hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde na jugu i jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz. A tokom dana pretežno sunčano i toplo.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 9° C, maksimalna dnevna 20° C.

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!