SAŠA MIRKOVIĆ STAO UZ ACU LUKASA! Pred koncert u Zagrebu poručio: „Ne sme da se dozvoli da se pljačkaju pevači zbog kojih publika dolazi“ (VIDEO)

SAŠA MIRKOVIĆ STAO UZ ACU LUKASA!

Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype televizije i Hype produkcije i najuspešniji producent na Balkanu, oglasio se povodom koncerta Ace Lukasa u Zagrebačkoj areni, koji je zakazan za 3. oktobar.

U svom obraćanju otvoreno je govorio o problemima sa kojima se susretao tokom organizacije nastupa u Zagrebu, kao i o načinu na koji se dodeljuju termini u toj dvorani.

Pojedini izvođači su povlašćeni pri dobijanju termina

Mirković je istakao da se ovakva situacija ne odnosi samo na predstojeći koncert, već i na njegovo iskustvo tokom tri decenije rada u muzičkoj industriji.

-Dragi moji, ovim poslom se bavim 30 godina i u poslednje dve godine doživeo sam da mi neko zabranjuje pravo i ograničava pravo na rad. To se zapravo desilo u Zagrebu, sa Zagrebačkom arenom i njenim rukovodstvom. U Zagrebačkoj areni datume, kako sam uveren, mogu da dobiju samo oni koji su povlašćeni i koji su u dilovima sa rukovodstvom Arene – rekao je Mirković.

Govoreći o svojoj karijeri, podsetio je na velike projekte i brojne nastupe koje je realizovao zajedno sa izvođačima sa kojima sarađuje.

-S tim u vezi, moram da kažem da sam u svojoj karijeri osvojio puno toga, zajedno sa svojim izvođačima. Punili smo najveće stadione, najveće hale i arene, kako na Balkanu, tako i u Evropi. Ovo što se radi u Zagrebu je strašna sramota – poručio je on.

Posebno je naglasio da, kako tvrdi, neće pristati na bilo kakve malverzacije, prevare ili pritiske. Takođe neće dozvoliti da se od njega zahteva novac ili druga protivusluga.

SAŠA MIRKOVIĆ STAO UZ ACU LUKASA!

„Nećemo da nas neko reketira“

-Sigurno nećemo da učestvujemo u takvim malverzacijama i prevarama. Nećemo ni da pristanemo da nas neko reketira, ko god da je – istakao je Mirković.

Saša Mirković najavio novo obraćanje sa Lukasom

Najavio je i da će se zajedno sa Lukasom u subotu obratiti javnosti i izneti više detalja o celom slučaju.

-Lukas i ja ćemo vam se obratiti u subotu kako biste znali zapravo o čemu se sve radi. Zagrebačka publika je zaslužila da nastupaju pravi izvođači i da dobiju uslugu za ono što plate, a da se i pravi izvođači i njihovi producenti ne pljačkaju – zaključio je Saša Mirković.

Zajecaronline/J.V.

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