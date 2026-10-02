Kenet Aleksander: Jedan od najvećih izazova za javno zdravlje je narušavanje poverenja u vakcinaciju

Prvi nacionalni kongres o prevenciji i lečenju zaraznih bolesti kod dece “Granice zaštite” počinje danas u Beogradu.

Iz Udruženja medicinskih virusologa Srbije ukazuju da nas zarazne bolesti za koje smo verovali da su ostale u prošlosti ponovo podsećaju da nijedna pobeda nad njima nije trajna ako izostanu prevencija i poverenje u imunizaciju.

Kongres okuplja stručnjake iz različitih oblasti, od pedijatrije, infektologije i mikrobiologije do epidemiologije, imunologije, neonatologije i javnog zdravlja. A biće razmatrana mnogobrojna pitanja – od prevencije i ranog prepoznavanja infekcija, preko savremene dijagnostike i lečenja, do novih mogućnosti zaštite najosetljivijih grupa dece. Više od 40 predavača iz Srbije, uz stručnjake iz Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Austrije, Hrvatske, Severne Makedonije, Izraela, Slovenije, govoriće o najvažnijim pitanjima u prevenciji, dijagnostici i lečenju infektivnih bolesti kod dece.

Kako je navedeno, poseban značaj Kongresu daje činjenica da u Srbiji ne postoji specijalizacija, odnosno subspecijalizacija iz pedijatrijske infektologije.

Posebna pažnja biće posvećena i novim mogućnostima zaštite najmlađih od respiratornih infekcija. Uključujući monoklonska antitela protiv respiratornog sincicijalnog virusa (RSV), koja u Srbiji još nisu dostupna.

Kenet Aleksander: Jedan od najvećih izazova za javno zdravlje je narušavanje poverenja u vakcinaciju

Predsednica Medicinskih virusologa Srbije prof. dr Ana Banko rekla je da se suočavamo sa sve složenijim izazovima koji nisu vezani samo za obuhvat imunizacije, već i za prevenciju, razumevanje prevencije, dijagnostiku i terapiju infektivnih bolesti.

Zato se, kako je naglasila, zarazne bolesti u profesionalnom okruženju ne zaboravljaju kada ih naizgled u javnosti nema.

“Nema ih upravo zbog toga što timovi rade na njihovoj prevenciji i kontroli širenja. Bedem koji se stvara visokim obuhvatom imunizacije, racionalnom upotrebom antibiotika i pravovremenom dijagnostikom, može da zaštiti u visokoj meri one koji su pod posebnim rizicima, prevremeno rođene bebe, ili onu decu koja još nisu stasala za vakcinaciju. Zato je šteta da se bilo koji život izgubi od bolesti koja je preventabilna”, naglasila je Banko.

Ona je navela da je kada je reč o morbilima, visok obuhvat vakcinacije ključan za kontrolu prenosa izuzetno prenosivog virusa, pa se vrlo brzo javlja epidemija kada obuhvat nije dovoljan.

“Ne možemo iskoreniti određenu bolest ako ne primenimo program imunizacije kakav je, prema naučnim činjenicama, kreiran. Na nauci se temelje i ciljevi sprovođenja HPV vakcinacije. Činjenica je da ona može sprečiti nekoliko vrsta karcinoma. Zato rezultati iz zemalja sa visokim obuhvatom HPV vakcinacijom pokazuju postizanje jednog plemenitog, ne samo naučnog, već i humanog cilja – spasavanja života žena i muškaraca”, rekla je Banko.

Kenet Aleksander: Jedan od najvećih izazova za javno zdravlje je narušavanje poverenja u vakcinaciju

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije Đorđe Konstantinidis rekao je da kad god je obuhvat vakcinacijom protiv morbila manji od 95 odsto, postoji rizik, a taj rizik je mnogo veći kada je obuhvat 75 odsto nego kada je 93 odsto. Naglasio je da to više nije samo medicinski već globalni društveni problem, gde je potreban angažman svih.

Takođe je govorio i o HPV vakcini. “Dok se ova vakcina davala kroz pilot projekat, roditelji su bili motivisani da vakcinišu decu, pa smo morali da nabavljamo i dodatne količine. Međutim, kada je država sistemski obezbedila HPV vakcinu za svu decu, obuhvat je bio mnogo niži od očekivanog”, rekao je Konstantinidis.

Istakao je da je specifičnost HPV vakcine i u tome što se daje u adolescentnom periodu.

“Takođe, roditelji dečaka često misle da oni nisu u riziku od malignih bolesti, ali jesu i te kako. Dodatno, činjenica da je vakcina preporučena, a nije u obaveznom kalendaru vakcinacije, stvara određenu pometnju i nesigurnost. Naročito prilikom popunjavanja saglasnosti za vakcinisanje deteta, što mislim da treba ukinuti, kako ne bismo zbunjivali roditelje. Napominjem da bez obzira na to što je vakcina preporučena, pedijatar je u obavezi da preporuči vakcinu. I informacija pedijatra prema pacijentima je obavezna, ali ne može on sam”, rekao je on.

Kenet Aleksander: Jedan od najvećih izazova za javno zdravlje je narušavanje poverenja u vakcinaciju

Načelnik Odeljenja za infektivne bolesti Dečje bolnice Nemours na Floridi i profesor pedijatrije i mikrobiologije na Univerzitetu Centralne Floride Kenet Aleksander iz Sjedinjenih Američkih Država je naveo da je jedan od najvećih izazova za javno zdravlje danas narušavanje poverenja u vakcinaciju. Zbog čega je od ključnog značaja da zdravstveni radnici roditeljima pruže jasne, pouzdane i na dokazima zasnovane informacije.

“Posebno zabrinjavaju izazovi u obuhvatu MMR vakcinacijom. Jer zaštita dece od malih boginja, zaušaka i rubeole zavisi od pravovremene imunizacije. Istovremeno, potrebno je snažno promovisati HPV imunizaciju kao važnu meru prevencije bolesti i zaštite zdravlja dece i mladih. Roditelji imaju visok nivo poverenja u lekare i medicinske sestre. A njihova jasna i samouverena preporuka može imati ključnu ulogu u donošenju odluke o vakcinaciji. Vakcinacijom ne štitimo samo pojedinačno dete, već i njegove članove porodice i širu zajednicu”, rekao je Aleksander.

Zato, kako je istakao, obnavljanje poverenja u imunizaciju mora ostati jedan od prioriteta javnog zdravlja.

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