Srpski košarkaš Marko Gudurić neće večeras igrati za Olimpiju zbog rođenja ćerke

Srpski košarkaš Marko Gudurić neće večeras igrati za milansku Olimpiju protiv Baskonije zbog rođenja ćerke, saopštio je danas italijanski klub.

Olimpija će tako večeras od 20: 30 časova u Vitoriji, u meču trećeg kola Evrolige, igrati bez sprskog košarkaša.

Nije objavljeno koliko će dana Gudurić biti van tima zbog rođenja ćerke.

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Burger King ove jeseni stiže u Beograd

Jedan od najpoznatijih svetskih brendova brze hrane Burger King otvoriće ove jeseni svoj prvi restoran u Beogradu.

Bruger King je najavio da će tokom jeseni otvoriti prvi restoran u šoping centru Ušće, a zatim i u BEO šoping centru.

Generalni direktor kompanije Burger King u Srbiji Veselin Janićijević rekao je da prvo otvaranje u Beogradu za kompaniju predstavlja značajnu investiciju, ali i priliku da se otvore nova radna mesta, ulaže u razvoj lokalnih talenata i grade dugoročna partnerstva sa domaćim dobavljačima i poslovnim partnerima, saopštila je kompanija MPC Properties.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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