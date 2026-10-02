Burger King ove jeseni stiže u Beograd

Jedan od najpoznatijih svetskih brendova brze hrane Burger King otvoriće ove jeseni svoj prvi restoran u Beogradu.

Bruger King je najavio da će tokom jeseni otvoriti prvi restoran u šoping centru Ušće, a zatim i u BEO šoping centru.

Burger King ove jeseni stiže u Beograd

Generalni direktor kompanije Burger King u Srbiji Veselin Janićijević rekao je da prvo otvaranje u Beogradu za kompaniju predstavlja značajnu investiciju, ali i priliku da se otvore nova radna mesta, ulaže u razvoj lokalnih talenata i grade dugoročna partnerstva sa domaćim dobavljačima i poslovnim partnerima, saopštila je kompanija MPC Properties.

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