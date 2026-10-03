Preživeo je bombardovanje, rat i decenije: Muja iz Beograda nosi titulu najstarijeg aligatora na svetu

Preživeo je bombardovanje, rat i decenije!

U srcu Beogradskog zoološkog vrta već decenijama živi jedan od najpoznatijih stanovnika prestonice – američki aligator Muja, koji se smatra najstarijim živim aligatorom na svetu.

U Beogradski zoološki vrt stigao je 9. avgusta 1937. godine, samo godinu dana nakon osnivanja Vrta. Muja je tada već bio odrasla životinja, a u Beograd je doputovao iz jednog nemačkog zoološkog vrta, zajedno sa još jednim aligatorom, kao deo velikog kontingenta životinja.

Njegova priča posebno je neverovatna jer je Muja jedini preostali stanovnik Vrta koji je uspeo da preživi Drugi svetski rat. Beogradski zoološki vrt tada je, tokom dva bombardovanja prestonice, bio gotovo potpuno razoren.

I pored svega što je preživeo, Muja je i danas u prilično dobroj kondiciji. Hrani se jednom nedeljno, a tokom jednog obroka pojede između pet i šest kilograma mesa.

Njegova izuzetna dugovečnost mogla bi da pomogne naučnicima da utvrde gornju granicu životnog veka ove vrste, koja u prirodnim uslovima još nije precizno utvrđena.

Muja je odavno postao mnogo više od stanovnika Beogradskog zoološkog vrta, on je deo istorije Beograda i jedna od njegovih najneobičnijih živih priča.

Sada ostaje samo da poželimo da ovaj neverovatni dugovečnik još dugo bude deo Vrta i da jednog dana postane apsolutni svetski rekorder po dugovečnosti među aligatorima.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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