NAJLEPŠI JESENI CVET NE TRAŽI SKORO NIŠTA, a cveta i do zime i trpi MRAZ

NAJLEPŠI JESENI CVET

Dolazak hladnijih jesenjih dana ne mora da označi kraj vaših raskošnih i cvetnih terasa. Dok mnoge letnje cvetnice polako završavaju svoju sezonu, zvezdan, u narodu poznat i kao aster, tek sada pokazuje svu svoju raskoš. Ova izuzetno otporna višegodišnja biljka sa prepoznatljivim cvetovima u obliku zvezde ulepšava bašte od kraja leta pa sve do kasne jeseni, prkoseći hladnoći i donoseći živopisne boje u sivi jesenji ambijent.

Zvezdan koji je ranije bio poznat kao Aster dumosus, pripada bogatoj porodici glavočika odnosno Asteracee. Neke od visokih sorti ove biljke mogu da dostignu visinu od oko 120 centimetara, dok niže varijante uglavnom narastu između 25 i 50 centimetara, što ih čini savršenim izborom za gajenje u saksijama i žardinjerama na terasi.

U baštama zvezdan naročito lepo izgleda kada se više primeraka posadi u grupi, ali je izuzetno važno ostaviti dovoljno prostora između njih jer se ova biljka veoma brzo širi. Za nesmetan razvoj pojedinačnih korenova dovoljan je razmak od oko 40 centimetara.

NAJLEPŠI JESENI CVET

Zvezdan se uspešno sadi u cvetnim lejama, kamenjarima i uz njihove ivice, dok se patuljaste sorte fantastično uklapaju na balkonskim prostorima. Najvažniji uslov za uspešan uzgoj jeste da biljka dobije obilje direktne sunčeve svetlosti i da se nalazi u zemljištu koje efikasno propušta višak tečnosti. Pri čemu će joj posebno prijati ako je podloga obogaćena kvalitetnim humusom.

Što se tiče prihrane i đubrenja, ako se biljka posadi u hranljivo i humusno zemljište. Dodatna đubriva gotovo da nisu ni potrebna jer je za zdravlje korenskog sistema znatno važnija dobra drenaža zemljane podloge.

Zajecaronline/bliczena/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!