Međunarodna Šipurijada 3. oktobra u Novom Koritu

Međunarodna šipurijada, dvadeseta po redu, održaće se 3. oktobra u knjaževačkom selu Novo Korito. Manifestacija je posvećena šipurku, tradiciji i domaćim proizvodima, kao i dobroj atmosferi.

Šipurijada počinje u 11 časova konferencijom za štampu. Dok je u 11:55 časova svečano otvaranje.

U 13 časova biće otvorena izložba slika.

Za 14 časova je predviđeno proglašenje pobednika u više kategorija: za najveći i najlepši šipak, za najbolji pekmez, za najbolji likovni rad, najoriginalniji recept, najlepše uređena tezga, najlepši aranžman i najoriginalniji suvenir.

Zajecaronline/Turistička organizacija opštine Knjaževac/N.S.

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