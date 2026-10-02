Genijalan trik da osvežite farmerke: Pre nego što isprobate, proverite sastav

Postoji metoda koja može da pomogne da farmerke ponovo budu čvršće i izgledaju svežije. Reč je o takozvanoj metodi kuvanja, ali je važno naglasiti da nije pogodna za sve modele.

Ovaj postupak se ne preporučuje za farmerke koje sadrže elastin, jer visoka temperatura može da ošteti elastična vlakna i dodatno utiče na njihov oblik. Kod modela koji nemaju elastin, visoka temperatura može pomoći da se materijal ponovo malo stegne i postane čvršći, dok se uz dodatak soli može pomoći u očuvanju boje.

Kako se izvodi metoda kuvanja?

Za početak je potrebno da u većem loncu prokuvate dovoljno vode da farmerke mogu potpuno da budu potopljene. Kada voda provri, dodajte oko 100 grama soli. Farmerke zatim pažljivo stavite u lonac i ostavite ih da se kuvaju oko 10 minuta. Nakon toga ih izvadite, lagano ocedite i isperite hladnom vodom.

Obratite pažnju na sušenje

Nakon ispiranja farmerke treba ostaviti da se osuše prirodnim putem. Nemojte ih stavljati u mašinu za sušenje, jer dodatna visoka temperatura može uticati na materijal i oblik. Kada se potpuno osuše, farmerke bi trebalo da budu nešto čvršće, dok njihova boja može izgledati svežije.

Ipak, pre nego što isprobate ovaj trik, proverite etiketu i sastav materijala. Ako proizvođač preporučuje pranje na niskim temperaturama ili upozorava na izlaganje visokoj temperaturi, bolje je da se ovog postupka odreknete.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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