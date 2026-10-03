DRAMATIČNO UPOZORENJE METEROLOGA! Srbijo, spremi se, evo kakvo nas vreme čeka

DRAMATIČNO UPOZORENJE METEROLOGA!

U Srbiji će u subotu, 3. oktobra, ujutru biti hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz, a tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od 0 do sedam stepeni, u Beogradu oko 10, a najvišom dnevnom od 22 do 25 stepeni.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. U Beogradu će, nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim do umerenim istočnim i jugoistočnim, dok će se najniža temperatura kretati od pet do 10 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. oktobra, i narednih dana se očekuje izražen dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde sa prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za mraz na dva metra visine.

Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 22 do 26, a sredinom sledeće sedmice i do 28 stepeni. Samo se u ponedeljak i utorak očekuje prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE! Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE! ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.