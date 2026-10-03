Prijave za takmičenje elektrotehničkih škola Galaksija kup otvorene do 30. oktobra

Prijave za jedanaesto nacionalno takmičenje elektrotehničkih škola u Srbiji Galaksija kup otvorene su do 30. oktobra.

Ovo takmičenje pruža srednjoškolcima priliku da svoje ideje pretvore u tehnološka rešenja za probleme iz svakodnevnog života, saopšteno je iz Zajednice elektrotehničkih škola Srbije. Uz podršku nastavnika i mentora iz privrede, učenici će razvijati sopstvene projekte, od početne zamisli do funkcionalnog rešenja.

Poseban deo programa čine obuke za preduzetništvo, prezentacione veštine i javni nastup.

U martu, timove očekuju regionalne kvalifikacije, na kojima će po prvi put stati pred stručni žiri i predstaviti svoje projekte. A samo najbolji će se izboriti za svoje mesto u velikom finalu. Nacionalno finale biće održano 6. i 7. aprila 2027. godine u Kragujevcu.

Najbolje očekuju vredne nagrade: Mejkers lab za pobedničku školu, tehnička oprema i studijske posete vodećim kompanijama.

Program organizuju Zajednica elektrotehničkih škola Srbije.

Galaksija kup nalazi se i u zvaničnom Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola Ministarstva prosvete Srbije za školsku 2026/27. godinu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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