Prijave za takmičenje elektrotehničkih škola Galaksija kup otvorene do 30. oktobra
Prijave za jedanaesto nacionalno takmičenje elektrotehničkih škola u Srbiji Galaksija kup otvorene su do 30. oktobra.
Ovo takmičenje pruža srednjoškolcima priliku da svoje ideje pretvore u tehnološka rešenja za probleme iz svakodnevnog života, saopšteno je iz Zajednice elektrotehničkih škola Srbije. Uz podršku nastavnika i mentora iz privrede, učenici će razvijati sopstvene projekte, od početne zamisli do funkcionalnog rešenja.
Poseban deo programa čine obuke za preduzetništvo, prezentacione veštine i javni nastup.
U martu, timove očekuju regionalne kvalifikacije, na kojima će po prvi put stati pred stručni žiri i predstaviti svoje projekte. A samo najbolji će se izboriti za svoje mesto u velikom finalu. Nacionalno finale biće održano 6. i 7. aprila 2027. godine u Kragujevcu.
Najbolje očekuju vredne nagrade: Mejkers lab za pobedničku školu, tehnička oprema i studijske posete vodećim kompanijama.
Program organizuju Zajednica elektrotehničkih škola Srbije.
Galaksija kup nalazi se i u zvaničnom Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola Ministarstva prosvete Srbije za školsku 2026/27. godinu.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar