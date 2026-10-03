Poznata sudbina ABA lige

Prvo kolo ABA lige trebalo je da se igra od 25. do 27. septembra, ali je početak takmičenja odložen zbog problema oko organizacije suđenja pa će tako nova sezona zvanično početi drugim kolom.

Umesto 18, u novoj sezoni ABA lige igraće 20 ekipa, koje su podeljene u dve grupe sa po 10 timova.

Iz ABA lige je prošle sezone ispao Split, a pored debitanta Slovana iz Bratislave, u takmičenje su se vratili Cibona i Široki Brijeg.

Grupa A: Crvena zvezda, Budućnost Podgorica, FMP, Borac, Cedevita Olimpija, Cibona, Igokea, Krka, Slovan Bratislava i Široki Brijeg.

Grupa B: Partizan, Dubai, Kluž, Spartak Subotica, Mega, Studentski centar, Zadar, Bosna, Ilirija i Beč.

Drugo kolo ABA lige: Borac-Široki Brijeg (petak, 18.30 časova), Krka-Budućnost (petak, 20.30), Cedevita-Cibona (subota, 17), Igokea-Slovan (subota, 17), Beč-Kluž (subota, 17), Spartak-Bosna (subota, 19), FMP-Crvena zvezda (nedelja, 18), Ilirija-Dubai (nedelja, 20), Partizan-Mega (ponedeljak, 18.30), Zadar-Studentski centar (ponedeljak, 20.30).

Klubovi će odigrati 18 utakmica u grupi, a četiri najbolje ekipe iz obe grupe plasiraće se u Top 8 fazu takmičenja, dok će ostali igrati u plej-autu.

Dubai brani titulu šampiona ABA lige, pošto je prošle sezone u finalu plej-ofa pobedio Partizan.

Partizan je najtrofejniji sa osam titula ABA lige, Zvezda ima sedam, dok FMP ima dva pehara.

Zajecaroonline/Hypetv/J.V.

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