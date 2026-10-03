Norveški fudbaler i jedan od najboljih napadača sveta – Erling Haland, odlučio je da tuži jednu norvešku aviokompaniju, zbog korišćenja njegovog lika i dela u komercijalne svrhe!
Tokom Mundijala, ova kompanija je na društvenim mrežama podelila reklamu, u kojoj je njigov avion prikazan sa plavom kosom, i frizurom koja je zaista podsetila na prepoznatljivu Halandovu frizuru.
Uz to, dodali su i „Nikad nismo izgledali više norveški“.
Samim tim, Haland i njegov pravni tim, videli su to kao neovlašćeno korišćenje njegovih karakteristika, a sve radi oglašavanja prodaje avio karata. Nedugo nakon toga, sama objava je i obrisana.
Zanimljivo, iz aviokompanije su potvrdili da su primili tužbu, ali i poručili da im je teško da razumeju zbog čega je ovo dovelo do sudskog postupka.
Zajecaronline/J.V.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
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