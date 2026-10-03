Norveški fudbaler i jedan od najboljih napadača sveta – Erling Haland, odlučio je da tuži jednu norvešku aviokompaniju, zbog korišćenja njegovog lika i dela u komercijalne svrhe!

Tokom Mundijala, ova kompanija je na društvenim mrežama podelila reklamu, u kojoj je njigov avion prikazan sa plavom kosom, i frizurom koja je zaista podsetila na prepoznatljivu Halandovu frizuru.

Uz to, dodali su i „Nikad nismo izgledali više norveški“.

Samim tim, Haland i njegov pravni tim, videli su to kao neovlašćeno korišćenje njegovih karakteristika, a sve radi oglašavanja prodaje avio karata. Nedugo nakon toga, sama objava je i obrisana.

Zanimljivo, iz aviokompanije su potvrdili da su primili tužbu, ali i poručili da im je teško da razumeju zbog čega je ovo dovelo do sudskog postupka.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!