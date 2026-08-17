Pogledajte šta zvezde predviđaju vašem horoskopskom znaku! Ljubav, posao i novac biće u fokusu 17. avgusta.

OVAN

Znate i sami koliko vas posla i obaveza čeka tokom današnjeg dana, ali se zaista teško usredsređujete na posao i misli vam lutaju. Dogovori će ići teško, a odnosi sa kolegama će biti zategnuti. Emotivno – pokušajte da svoje raspoloženje ne prenosite u odnos sa partnerom.

BIK

Neki su dogovori ili poslovni projekti krenuli kako treba, međutim danas se već suočavate sa manjim problemima koje niste sigurni kako ćete uspeti da rešite. Pokušajte da razmislite, postoji prostor za prevazilaženje situacije. Emotivno – partner je intenzivniji I strasniji nego inače.

BLIZANCI

Danas je za vas nekako težak dan, kao da morate oko svega da se dodatno potrudite i ništa ne funkcioniše lagano i bez opterećenja. Budite posebno odgovorni kada su obaveze u pitanju. Emotivno – nemate dobru komunikaciju i razumevanje sa voljenom osobom.

Pogledajte šta zvezde predviđaju vašem horoskopskom znaku! Ljubav, posao i novac biće u fokusu 17. avgusta.

RAK

Sve ono što je vezano za komunikaciju i dogovore danas kod vas ne funkcioniše kako treba. Možete imati problema i u saobraćaju – kvar vozila ili gužva, pa ako žurite na sastanak obavezno krenite ranije. Emotivno – pokušavate da se uskladite sa voljenom osobom, ali to ide nešto teže.

LAV

Poslovno je ovo korektan dan za vas, ali biste trebali da budete obazriviji kada su finansije u pitanju. Mogućnosti neplaniranih troškova, ali i pogrešnih ulaganja. U emotivnim odnosima za sada sve funkcioniše bez većih problema. Samo prećutite povremeno.

DEVICA

Današnji dan doživećete kroz savladavanje prepreka i kontakte sa teškim ljudima. Vaš um, logika i pravilno razmišljanje izvući će vas iz ovih situacija kao pobednike. Emotivno – privlačite nove osobe u svoj život. Ne osvrćite se unazad.

Pogledajte šta zvezde predviđaju vašem horoskopskom znaku! Ljubav, posao i novac biće u fokusu 17. avgusta.

VAGA

Nemate pojma zašto, ali se suočavate sa zastojima. Takođe – potrebno je da obavite razgovor koji vam je vrlo važan, ali ste izuzetno nesigurni. Ne urušavajte svoje samopouzdanje. Emotivno – osoba koja vam se dopada ne odgovara na vaše pokušaje jače komunikacije.

ŠKORPIJA

Vesti koje će stići tokom ovog dana totalno će vas smoriti. Nadali ste se pozitivnom razrešenju nekih situacija, a sada ispada da ćete morati još da čekate. Ako vam je neko obećao isplatu danas, malo je verovatno da će to ispoštovati. Emotivno – drma vas čežnja.

Pogledajte šta zvezde predviđaju vašem horoskopskom znaku! Ljubav, posao i novac biće u fokusu 17. avgusta.

STRELAC

Vi lično niste u lošem raspoloženju, ali nemojte dozvoliti da vaše obaveze zbog toga trpe – ne ponašajte se u fazonu “lako ćemo”. Danas je moguć i sukob sa nadređenim, jer nećete dobro odreagovati na njegovu kritiku. Emotivno – ne dozvoljavate partneru da vam se približi.

JARAC

Imate dobre ideje i planove i šteta bi bilo da ne pokušate da ih pokrenete. Nemojte ostavljati stvari za sutra, već sve uradite odmah tokom ovog dana. Emotivno – nešto slabija komunikacija sa voljenom osobom. Druga strana ne razume vaše povlačenje.

VODOLIJA

Iako su vam misli na nekoj sto i dvadesetoj strani, ipak ne dozvoljavate da obaveze koje imate ostanu nezavršene. Nervira vas što neko osporava vaš autoritet ili kvalitet onoga što ste uradili. Emotivno – jedna osoba pokušava da vam se približi, ali vi uopšte ne reagujete.

RIBE

Komunikacija danas funkcioniše zaista naporno i zahtevno. I sa poslovnim saradnicima, ali i sa nadređenima. Ne dozvolite da vas ljudi izbacuju iz takta. Pokušajte da se usmerite na redovne obaveze. Ono što želite danas ne možete postići kada je ljubav u pitanju.

Zajecaronline/Hypetv/Glossy/N.S.

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