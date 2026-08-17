Od danas novo pojeftinjenje lekova. Ova mera važi samo uz recept

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima, 16 lekova tzv.koagulanti biće neuporedivo jeftinije. Takođe je istakao da je država za to izdvojila 3,7 milijardi dinara i da se na taj način spasava ljudima život i omugućava da na lekove troše manje novca.

“Ono što je meni najvažnije, to je da kažem da su ovo stvari koje spasavaju glavu, spasavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili – da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca i da taj novac sačuvaju za druge stvari, za ono što im predstavlja radost, a ne obavezu. I hvala svima koji su verovali u nas. Verujem da je ovo važna vest, a mi ćemo nastaviti sa dobrim vestima, ne samo za penzionere, već, rekao bih, za sve građane naše zemlje”, poručio je Vučić u video objavi.

Pojeftiniće dve grupe lekova:

–koagulanti, odnosno oni koji sprečavaju zgrušavanje krvi. “Najvažniji među njima je Pradaksa gde će učešće građana biti svega 30 odsto, a 70 odsto države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1.700 i 6.000 dinara koštati između 600 i 1.100 dinara”, rekao je Vučić.

–lekovi za srčane slabosti. “To su dva leka, pre svega to su Forksiga i Žardians, ili Đardijans, kako god vam je lakše da izgovorite. I ti lekovi su do sada bili 2.500 do 4.500 dinara, sutra će koštati oko 700 dinara. Ponavljam, samo je važno da ponesete recept sa sobom”, naveo je Vučić u nedelju uveče u objavi na instagram nalogu ”buducnostsrbijeav”.

Predsednik je, takođe, istakao da je za kupovinu ovih lekova neophodno imati recept.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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