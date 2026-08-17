Požar u vikend naselju kod Bovanskog jezera. Uhapšen osumnjičeni za izazivanje požara

U vikend naselju pored Bovanskog jezera kod Aleksinca 15.avgusta je izbio požar. Vatra je zahvatila tri vikendice, šumu, travu i nisko rastinje iznad tog naselja, rečeno je Tanjugu u Policijskoj upravi Niš.

Kako su kazali u toj upravi, intervencijom vatrogasaca požar je ugašen i sprečeno je da se vatra proširi sa vikendica na ostale objekte u naselju.

Požar u vikend naselju kod Bovanskog jezera. Uhapšen osumnjičeni za izazivanje požara

Požar kod Bovanskog jezera izazvao je muškarac iz Knjaževca. On je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Naime, od plamenih čestica koje su tom prilikom izbijale, došlo je do zapaljenja suve trave usled čega se vatra brzo proširila na okolne objekte i šumu, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.

“Nakon izvršenog uviđaja, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni S. S. iz Knjaževca (65) izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz čl. 278 st. 5 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika prema kome je dana 16. avgusta određeno policijsko hapšenje nakon čega je istog dana saslušan pred OJT u Aleksincu gde je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela”, navodi se u saopštenju.

Prema osumnjičenom nije predloženo određivanje pritvora obzirom da je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela i da se radi o licu koje ranije nije osuđivano.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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