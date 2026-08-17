Tokom prethodne nedelje u saobraćajnim nezgodama poginulo 3 lica

U Repubilici Srbiji tokom prethodne nedelje dogodilo se 684 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 3 lica, a povrđeno 342.

U odnosu na isti period prošle godine, stanje bezbednosti saobraćaja u ovom periodu je povoljnije, s obzirom da je smanjen broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama. Što predstavlja pozitivan pokazatelj i rezultat višeg nivoa odgovornosti svih učesnika u saobraćaju.

Međutim, i uprkos pozitivnim trendovima, beleži se da su vozači i dalje najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Tokom avgusta život je izgubilo 10 vozača. Faktor koji najviše utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu njihovih posledica jeste neprilagođena i prekoračena brzina.

Iz MUP-a apeluju na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima puta, koriste sigurnosni pojas i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

Zajecaronline/N.S.

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