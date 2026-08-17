Počela prodaja karata za Zvezdu i Viktoriju Plzenj

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je danas na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” u Beogradu počela prodaja ulaznica za prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj.

Zvezda je podsetila da je pre nekoliko dana počela onlajn prodaja karata za utakmicu sa Viktorijom.

Utakmica će biti odigrana u četvrtak od 20 časova na stadionu “Rajko Mitić”.

“Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona ‘Rajko Mitić’ kupovina biti moguća od ponedeljka do srede u periodu od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati, pa sve do početka utakmice”, navodi se na sajtu beogradskog kluba.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.