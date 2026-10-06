Vernici danas slave Začeće Svetog Jovana Krstitelja! Uradite jednu stvar za zdravlje i zaštitu porodice

Srpska pravoslavna crkva i vernici 6. oktobra obeležavaju Začeće Svetog Jovana Krstitelja. Praznik posvećen početku života svetitelja koji će kasnije postati Preteča i Krstitelj Isusa Hrista.

Ovaj dan u crkvenom kalendaru podseća na biblijsku priču o Zahariji i Jelisaveti, roditeljima Svetog Jovana, koji su dugo čekali potomstvo. Njihova priča ostala je simbol vere, istrajnosti i nade koja ne nestaje ni onda kada čovek pomisli da je njegova molitva uzaludna.

Prema Svetom pismu, Zaharija i Jelisaveta bili su pravedni i pobožni ljudi. Ipak, bili su u poznim godinama, a nisu imali dece.

U tadašnjem društvu život bez potomstva često je bio praćen osudama i pogrešnim tumačenjima. I pored svega, Zaharija i Jelisaveta nisu prestajali da veruju i da se mole. Kada je Zaharija služio u jerusalimskom hramu, ukazao mu se arhangel Gavrilo. Saopštio mu je da će njegova žena Jelisaveta roditi sina i da će detetu dati ime Jovan. Zaharija je, zbog njihovih godina, posumnjao u ono što je čuo. Zbog toga je ostao nem sve do rođenja deteta. Kada je došao trenutak da se detetu da ime, Zaharija je na tablici napisao „Jovan“. Tada mu se govor vratio.

Vernici danas slave Začeće Svetog Jovana Krstitelja! Uradite jednu stvar za zdravlje i zaštitu porodice

Jovan će kasnije postati jedan od najznačajnijih proroka i propovednika u hrišćanstvu. Krstio je ljude u reci Jordan, a među njima i Isusa Hrista.

Priča o njegovom rođenju i roditeljima zato se vekovima pamti kao poruka da čovek ne treba da izgubi veru čak ni onda kada mu okolnosti govore suprotno.

U srpskoj tradiciji ovaj praznik povezuje se sa porodicom, decom i molitvama za zdravlje i blagostanje ukućana.

Mnogi vernici ovaj dan provode u molitvi i odlasku u crkvu. Dok se posebna pažnja posvećuje miru u domu, praštanju i izbegavanju svađa.

Vernici koji žele da ovaj dan provedu u molitvi mogu se obratiti Svetom Jovanu Krstitelju svojim rečima, moleći se za zdravlje, zaštitu porodice i snagu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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