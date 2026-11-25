Incident na međunarodnom aerodromu Logan u Bostonu: Let nakratko zaustavljen, mačka se oslobodila u kabini

Let kompanije Delta erlajns iz Bostona za Tampu na Floridi nakratko je zaustavljen na pisti nakon što se mačka jednog od putnika oslobodila iz transportera. Mačka je počela da se kreće po kabini aviona.

Incident se dogodio na međunarodnom aerodromu Logan u Bostonu, dok se avion pripremao za poletanje, preneo je Foks njuz.

Pilot je zatražio od kontrole leta da zaustavi avion zbog problema u kabini. A zatim je objasnio da je reč o mački koja “slobodno luta” među putnicima.

Avion je ubrzo nastavio kretanje, poleteo bez daljih problema i sleteo u Tampu prema planu, saopštila je avio-kompanija.

Penzionisani kapetan kompanije Junajted erlajns i stručnjak za avijaciju Stiven Arojo rekao je za Foks njuz da piloti moraju da prekinu procedure poletanja kada putnici nisu na svojim sedištima ili kada se životinja oslobodi u kabini.

Prema pravilima kompanije Delta, male mačke i psi koji putuju u kabini moraju tokom celog leta da ostanu u zatvorenom i ventiliranom transporteru ispod sedišta ispred vlasnika. Putnici koji ne poštuju ta pravila mogu da izgube mogućnost da ubuduće prevoze ljubimce na letovima te kompanije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.