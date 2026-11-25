Tragedija u Velikoj Plani: Porodici Filić jednog sina ubili pre šest godina, a sada im drugi stradao od strujnog udara

Andrija Filić, mlađi brat ubijenog Stefana Filića iz Velike Plane, nastradao je od strujnog udara. Porodica Filić ponovo se suočava sa velikom tragedijom, šest godina nakon što je izgubila Stefana, osamnaestogodišnjeg maturanta Ekonomske škole, koji je preminuo nakon što je, zajedno sa Andrijom, pretučen ispred kluba “Brodolom” u Velikoj Plani.

Tada maloletnog Andriju i njegovog brata napala je grupa starijih mladića 2. februara 2020. godine, oko četiri sata ujutru. Napad je najpre počeo sukobom sa Andrijom, a Stefan je pokušao da zaštiti brata i smiri situaciju. Međutim, napadači su se potom okrenuli i protiv njega.

Stefan Filić je nastradao od kobnih udaraca u glavu koje je zadobio dok je ležao na tlu. Prevezen je u bolnicu u Smederevskoj Palanci, a zatim hitno transportovan u Beograd, gde je preminuo narednog dana uprkos naporima lekara. Andrija je tada zadobio povrede donje vilice i vrata, a od siline udaraca raskliman mu je bio i zub.

Tragedija u Velikoj Plani: Porodici Filić jednog sina ubili pre šest godina, a sada im drugi stradao od strujnog udara

Zbog Stefanovog ubistva trojica mladića pravosnažno su osuđena. Nikola Bojović dobio je 15 godina zatvora zbog teškog ubistva, Mitar Pandurević tri godine zbog učestvovanja u tuči, dok je Predrag Stoiljković osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.

Zaječaronline/Blic/M.M.

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