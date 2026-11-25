Stevica Smederevac: Informeru uručeno četvrto rešenje o izrečenoj meri, u pripremi još nekoliko
Predsednik Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Stevica Smederevac izjavio je FoNetu da je danas uručeno četvrto rešenje o izrečenoj meri televiziji Informer. U pripremi su još najmanje dva do tri rešenja koja podrazumevaju sankcije za tu medijsku kuću.
Smederevac je rekao da su rešenja obimna (oko 30 strana) i da moraju biti pravno precizno zatvorena kako se ne bi doveo u pitanje ceo postupak. Istovremeno se izrađuju izveštaji po novim prijavama protiv Informera.
– privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja u trajanju od sedam dana (izrečenu 4. novembra),
– zabranu oglašavanja u trajanju od pet dana (od 18 do 21 čas) zbog dokumentarnog filma „Državnik“,
– zabranu emitovanja dela informativnog programa i zabranu sadržaja emisije Kolegijum u trajanju od 15 dana.
U pripremi su rešenja za mere izrečene 16. novembra:
privremenu zabranu emisije „Info jutro“ (15 dana), zabranu „Srpskog dnevnika“ (10 dana) i privremenu zabranu oglašavanja (sedam dana) zbog kršenja izborne tišine.
Stevica Smederevac: Informeru uručeno četvrto rešenje o izrečenoj meri, u pripremi još nekoliko
Smederevac je naglasio da se postupci REM-a vode protiv pravnog lica i da su potpuno odvojeni od krivičnih postupaka koje tužilaštvo vodi protiv pojedinaca, uključujući vlasnika Informera Dragana J. Vučićevića.
Zaječaronline/FoNet/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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