Stevica Smederevac: Informeru uručeno četvrto rešenje o izrečenoj meri, u pripremi još nekoliko

Predsednik Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Stevica Smederevac izjavio je FoNetu da je danas uručeno četvrto rešenje o izrečenoj meri televiziji Informer. U pripremi su još najmanje dva do tri rešenja koja podrazumevaju sankcije za tu medijsku kuću.

Smederevac je rekao da su rešenja obimna (oko 30 strana) i da moraju biti pravno precizno zatvorena kako se ne bi doveo u pitanje ceo postupak. Istovremeno se izrađuju izveštaji po novim prijavama protiv Informera.

– privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja u trajanju od sedam dana (izrečenu 4. novembra),

– zabranu oglašavanja u trajanju od pet dana (od 18 do 21 čas) zbog dokumentarnog filma „Državnik“,

– zabranu emitovanja dela informativnog programa i zabranu sadržaja emisije Kolegijum u trajanju od 15 dana.

U pripremi su rešenja za mere izrečene 16. novembra:

privremenu zabranu emisije „Info jutro“ (15 dana), zabranu „Srpskog dnevnika“ (10 dana) i privremenu zabranu oglašavanja (sedam dana) zbog kršenja izborne tišine.

Stevica Smederevac: Informeru uručeno četvrto rešenje o izrečenoj meri, u pripremi još nekoliko

Smederevac je naglasio da se postupci REM-a vode protiv pravnog lica i da su potpuno odvojeni od krivičnih postupaka koje tužilaštvo vodi protiv pojedinaca, uključujući vlasnika Informera Dragana J. Vučićevića.

Zaječaronline/FoNet/M.M.

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