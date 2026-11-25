Veliko priznanje pred povratak u Srbiju: “Exit” dobio dve međunarodne nagrade

Festival “Exit” je saopštio danas da je dobitnik međunarodne nagrade “A World for Travel” za 2026. godinu u kategoriji društvenog razvoja.

Iz Egzita su dodali da su se našli i u izboru magazina muzičke industrije “IQ Magazine – Indie Champions 2026”, koji okuplja 20 nezavisnih timova u globalnoj industriji lajv događaja.

Veliko priznanje pred povratak u Srbiju: “Exit” dobio dve međunarodne nagrade

“Priznanja prepoznaju različite aspekte rada Egzita: njegovu snažnu društvenu misiju iz koje je potekao, kao i značaj i poziciju koju je izgradio na međunarodnoj muzičkoj i festivalskoj sceni”, navedeno je u saopštenju.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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