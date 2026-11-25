25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević rekao je danas povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama da borba protiv nasilja mora da podrazumeva i borbu protiv rodnih stereotipa i svakog oblika diskriminacije.

“Nasilje nad ženama ne počinje udarcem. Ono se razvija u društvu u kojem se neravnopravnost, kontrola, ponižavanje i diskriminacija žena još uvek tolerišu ili relativizuju. Zato borba protiv nasilja mora da podrazumeva i doslednu borbu protiv rodnih stereotipa. Takođe i svakog oblika diskriminacije, kao i odgovornost institucija da reaguju na vreme. Nijedna žena ne sme da ostane bez zaštite zato što sistem nije prepoznao ili ozbiljno shvatio prve znake nasilja”, rekao je Antonijević.

Kako je naveo, nasilje nad ženama, od uznemiravanja i pretnji na internetu do femicida, jedno je od najtežih kršenja ljudskih prava, navodi se u saopštenju.

“Prema podacima za Evropsku uniju, svaka treća žena doživela je fizičko ili seksualno nasilje tokom odraslog doba. Dok je samo jedna od osam slučajeva prijavljena policiji. U Srbiji, podaci organizacija civilnog društva godinama ukazuju na to da je više od polovine ubijenih žena stradalo u sopstvenom domu, od ruke partnera ili člana porodice. I da je nasilje u velikom broju slučajeva bilo poznato i pre tragičnog ishoda”, naglasio je Antonijević.

Kako je naglasio, iz ugla ravnopravnosti, posebno zabrinjava to što žene i dalje nailaze na neujednačenu institucionalnu zaštitu

25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

“Posebno su izložene riziku žene koje se već suočavaju sa diskriminacijom i preprekama u ostvarivanju prava – Romkinje, žene sa invaliditetom, žene na selu, starije žene i žene izbeglice. Zaštita od nasilja ne sme da zavisi od mesta stanovanja, imovinskog položaja ili ličnih svojstava žene”, rekao je Antonijević.

Naglasio je da svaka prijava mora da bude ozbiljno razmotrena. A reakcija institucija brza, stručna i koordinisana.

“Posebno je važno da se nasilje ne posmatra izolovano od diskriminacije i neravnopravnosti koje mu često prethode. Tolerisanje seksističkih komentara, ponižavanja i kontrole u partnerskim odnosima stvara okruženje u kojem se nasilje normalizuje i teže prepoznaje”, rekao je Antonijević.

Podsetio je da je za delotvornu zaštitu neophodno dosledno sprovođenje zakona. Kao i jačanje institucionalnih mehanizama i unapređivanje podrške ženama koje su preživele nasilje.

“Prevencija mora da počne mnogo pre nego što nasilje postane vidljivo, kroz obrazovanje, suzbijanje diskriminacije i jasnu društvenu osudu svakog ponašanja kojim se ugrožava dostojanstvo i ravnopravnost žena”, dodao je Antonijević.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.