Srdanović: Studentska lista odmah objavljuje kandidata za predsednika čim Čupić raspiše izbore

Nosilac liste „Studenti pobeđuju“ Ilija Srdanović izjavio je danas, nakon završetka konstitutivne sednice Skupštine Srbije, da je jedan od ključnih narednih koraka da predsednik parlamenta Aleksandar Čupić raspiše predsedničke izbore.

„Studentska lista će neposredno posle toga objaviti svog kandidata za predsednika Srbije“, rekao je Srdanović na konferenciji za novinare u holu Skupštine, prenosi N1.

Podsetimo, prema Ustavu, predsednički izbori moraju da se održe najkasnije 90 dana od ostavke Aleksandra Vučića, koju je on podneo 27. septembra. To znači da izbori treba da budu održani do 27. decembra.

Čupić, koji je izabran za predsednika Skupštine i istovremeno vrši dužnost predsednika Republike, ima rok do 27. novembra da raspiše izbore. Od dana raspisivanja do glasanja mora proći najmanje 30. A najviše 60 dana, pa su realni termini 20. ili 27. decembar.

Srdanović je dodao da će na prvoj sednici Skupštine biti izglasan i zakon o formiranju nove vlade.

Podsetio je da je Čupić na kraju današnje sednice najavio da će blagovremeno saopštiti početak narednog skupštinskog zasedanja.

Ilija Srdanović, kardiolog i profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, bio je nosilac liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, koja je na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osvojila apsolutnu većinu (oko 53 odsto glasova i 140 mandata).

Lista je nastala iz studentskog pokreta koji je počeo nakon tragedije u Novom Sadu u novembru 2024. godine.

Čupić je već ranije potvrdio da će predsedničke izbore raspisati u narednim danima, u skladu sa zakonskim rokom. Formiranje nove vlade i raspisivanje predsedničkih izbora predstavljaju naredne ključne institucionalne korake nakon konstituisanja parlamenta.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.