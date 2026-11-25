Aktiviran sistem Pronađi me: Nestala devojčica u Obrenovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me, za hitno obaveštenje javnosti u slučaju nestanka četrnaestogodišnje Božice Ajeti, čiji je nestanak prijavljen 23. novembra, koja se istog dana oko 11 časova udaljila iz Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Obrenovcu, u nepoznatom pravcu.

Kako se navodi u saaopštenju MUP-a, Božica Ajeti je visine oko 160 centimetara, mršavije telesne konstitucije, braon očiju, duge crne kose i svetlije puti. U trenutku nestanka, na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.

Mesto nestanka je Obrenovac.

Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 192 ili 064/89-23-414.

Zajecaronline/MUP/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.