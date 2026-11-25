Objavljen predlog članova skupštinskih odbora: Bakić u unutrašnjim poslovima, Šoškić u finansijama

Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić dostavio je poslanicima predlog odluke o izboru članova i zamenika članova skupštinskih odbora. Odluka je usledila nakon što je poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ saopštila da neće učestvovati u radu radnih tela, jer joj nova većina nije dodelila nijedno predsedavajuće mesto.

Zbog toga ubedljivu većinu predloženih članova i zamenika čine poslanici Studentske liste.

Među istaknutim imenima su Jovo Bakić, predložen za člana Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i Dejan Šoškić, predložen za člana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Predloženi su i drugi poslanici Studentske liste u većini od 20 skupštinskih odbora.

Od predstavnika manjinskih lista predloženi su Ahmedin Škrijelj (SDA Sandžaka) za Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Usame Zukorlić (Stranka pravde i pomirenja) za Odbor za spoljne poslove, Šaip Kamberi (Albanska koalicija) za Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, te Visar Mehmeri za Odbor za kulturu i informisanje. Na spisku nema poslanika Saveza vojvođanskih Mađara.

Kompletan spisak predloženih članova i zamenika objavljen je nakon konstitutivne sednice na kojoj je raspravljano o formiranju radnih tela novog saziva parlamenta.

Zajecaronline/N1/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.