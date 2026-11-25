Skupština nastavlja konstitutivnu sednicu: Poslednja tačka izbor delegacija

Poslanici Skupštine Srbije danas će nastaviti konstitutivnu sednicu raspravom o poslednjoj tački dnevnog reda – izboru stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Skupština je juče posle celodnevne rasprave usvojila odluku o članovima i zamenicima članova skupštinskih odbora.

Skupština Srbije ima ukupno 20 odbora, a većina izabranih članova i zamenika članova su poslanici Studentske liste, dok poslanici “Srbija pobeđuje” neće učestvuju u radu odbora, jer ne mogu da imaju predsednike ni potpredsednike tih tela.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika. Poslanici su izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara. Za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista. Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeduje”, kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa “Studentska lista” ima 140 mandata, a poslanička grupa “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” ima 103 mandata. U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.