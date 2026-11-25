Burna sednica Skupštine: Čupić gasio Vučiću mikrofon osam puta, niz opomena i izbacivanje gosta

Zasedanje Narodne skupštine Srbije 24. novembra proteklo je u oštrim polemikama, prepucavanjima i brojnim disciplinskim merama. Predsednik parlamenta Aleksandar Čupić tokom dana izrekao je više opomena i upozorenja, a mikrofon Aleksandru Vučiću isključivao je osam puta zbog prekoračenja vremena za repliku.

Opomenu je prvo dobila Ana Brnabić, poslanica grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, jer je govorila bez date reči. Istu meru primile su i Nina Kuburović, nakon što se direktno obraćala poslanici Studentske liste. Kao i Vjerica Radeta zbog učestalog dobacivanja tokom tuđih izlaganja. Vučić je na to reagovao pitanjem zašto poslanici Studentske liste nisu kažnjeni za teže reči, na šta je Čupić odgovorio da je Radeta već bila upozorena, a da je nastavila da prekida.

Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić upozoren je zbog povišenog tona. On je podsetio da su ih prošle nedelje nazivali komunistima i sledbenicima Pol Pota, a sada fašistima i diktatorima, dodajući da bi u pravom totalitarizmu oni već bili progonjeni.

Poseban incident dogodio se kada je gost sa galerije slikao sednicu i objavio fotografije sa uvredama na mreži Iks. Čupić je saopštio da je osoba identifikovana i udaljena iz skupštinske sale, te se izvinio zbog događaja. Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu javno su se izvinili predsedniku i generalnom sekretaru Skupštine, poslanicima i građanima, navodeći da je njihov kolega svojim postupkom povredio dostojanstvo institucije.

Sednica je završena kasno uveče nakon niza rasprava o izboru članova skupštinskih odbora i stalnih delegacija.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.