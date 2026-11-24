Večeras pogledajte u nebo: Stiže “Dabrov mesec”, najsvetliji Supermesec ove godine

Na nebu će danas doći do pojave Supermeseca, koji se još naziva i “Dabrov mesec”. Ime je nastalo po životinji koja u to doba godine počinje da se sklanja od zime.

To je ujedno i doba godine kada su trgovci krznom u Severnoj Americi lovili dabrove zbog njihovog zimskog krzna, piše USA Today.

Prema podacima NASA-e, do pojave supermeseca dolazi kada se pun mesec nađe u tački najbližoj Zemlji tokom celog meseca. A ovaj fenomen se naziva “perigej” i čini da Mesec izgleda oko 30 odsto svetliji i do 14 odsto veći nego inače.

Prema NASA-i, novembarski pun mesec biće prvi u nizu od četiri supermeseca koji će se pojaviti krajem 2026. i početkom 2027. godine.

Prema publikaciji “Farmers almanah” pun mesec će dostići svoj vrhunac u utorak, 24. novembra, u 9 i 53 ujutru po istočnoameričkom vremenu.

Današnji supermesec smatra se jednim od najvećih i najsjajnijih punih Meseca u 2026. godini. Odnosno izgledaće nešto veće i svetlije od prosečnog punog meseca.

Naredni supermeseci pojaviće se 24. decembra, 22. januara i 20. februara. A svaki nosi naziv povezan sa folklorom domorodačkih američkih plemena, kao i sa tradicijom kolonijalnih doseljenika i Evropljana.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.