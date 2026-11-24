Uhapšen otac dečaka osumnjičenog za pucnjavu u školi u Kragujevcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su S. M. (1977) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, jer se sumnjiči da je u posedu imao nelegalno oružje. Koje je, kako se sumnja, jutros u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu upotrebio njegov 17-godišnji sin, koji je uhapšen zbog sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Policijskoj upravi u Kragujevcu je jutros oko 8 sati prijavljeno da je nepoznato lice sa puškom ušlo u Prvu tehničku školu u Kragujevcu. I odmah po prijavi, obaveštene su sve raspoložive policijske patrole, saopštio je MUP.

Kako je navedeno, na mesto događaja prva je stigla patrola interventne jedinice. Koja je u saradnji sa školskim policajcem locirala osumnjičenog 17-godišnjaka i za šest minuta od inicijalne prijave ga bezbedno savladala, uhapsila i pronašla oružje.

Uhapšen otac dečaka osumnjičenog za pucnjavu u školi u Kragujevcu

Kako se sumnja, 17-godišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i potom povredio 50-godišnju radnicu škole u predelu noge. Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla.

Vreme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave. Tako da na hodniku i u dvorištu pomenute škole nije bilo učenika. Nakon događaja, svi učenici škole su bezbedno evakuisani.

S. M. će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Dok će 17-godišnjak, nakon saslušanja, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu. Policijski službenici u saradnji sa nadležnim tužilaštvom utvrđuju sve okolnosti događaja. A u toku su pretresi objekata i prikupljanje dokaza.

U saopštenju je navedeno da Policijska uprava u Kragujevcu u prethodnom periodu nije primila prijavu niti obaveštenje koja bi mogla da se dovede u vezu sa ovim događajem.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.