Evropska nedelja testiranja: Besplatno i anonimno testiranje na HIV i hepatitise u Zaječaru
Pod sloganom „Testiraj se i leči – deluj preventivno!”, jesenja kampanja Evropske nedelje testiranja (European Testing Week – ЕТW) održava se širom Evrope. Održava se od 23. do 30. novembra 2026. godine.
Ovaj događaj predstavlja uvod u Svetski dan borbe protiv side, koji se obeležava 1. decembra. Obeležava se radi podizanja svesti o HIV infekciji, podrške obolelima. Kao i sećanja na preminule od posledica ove bolesti.
Zavod za javno zdravlje „Timok” Zaječar i ove, kao i svih prethodnih godina, aktivno učestvuje u obeležavanju Evropske nedelje testiranja i Svetskog dana borbe protiv HIV-a.
Iz Zavoda „Timok” Zaječar poručuju da je dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje dostupno tokom cele godine. Svi građani koji žele, mogu da provere svoje zdravlje i saznaju svoj virusološki status. Takođe ističu da je testiranje besplatno, anonimno i obavlja se bez lekarskog uputa, uz podršku stručnog osoblja, u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (Sremska br. 13), svakog radnog dana od 8 do 13 časova.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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