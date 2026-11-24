Evropska nedelja testiranja: Besplatno i anonimno testiranje na HIV i hepatitise u Zaječaru

Pod sloganom „Testiraj se i leči – deluj preventivno!”, jesenja kampanja Evropske nedelje testiranja (European Testing Week – ЕТW) održava se širom Evrope. Održava se od 23. do 30. novembra 2026. godine.

Ovaj događaj predstavlja uvod u Svetski dan borbe protiv side, koji se obeležava 1. decembra. Obeležava se radi podizanja svesti o HIV infekciji, podrške obolelima. Kao i sećanja na preminule od posledica ove bolesti.

Zavod za javno zdravlje „Timok” Zaječar i ove, kao i svih prethodnih godina, aktivno učestvuje u obeležavanju Evropske nedelje testiranja i Svetskog dana borbe protiv HIV-a.

Iz Zavoda „Timok” Zaječar poručuju da je dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje dostupno tokom cele godine. Svi građani koji žele, mogu da provere svoje zdravlje i saznaju svoj virusološki status. Takođe ističu da je testiranje besplatno, anonimno i obavlja se bez lekarskog uputa, uz podršku stručnog osoblja, u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (Sremska br. 13), svakog radnog dana od 8 do 13 časova.

Zajecaronline/Zavod za javno zdravlje “Timok” Zaječar/N. S.