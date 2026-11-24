Nastavljena konstitutivna sednica Skupštine Srbije posle jednosatne pauze

Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije nastavljena je oko 11 i 20 posle jednosatne pauze.

Na dnevnom redu je izbor članova radnih tela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić proglasio je pauzu nešto posle 10 časova jer još nisu bili spremni materijali za raspravu. A kako je naveo, konsultacije sa manjinskim grupama u vezi sa skupštinskim radnim telima su završne samo pola sata pre sednice.

Poslanici su na početku sednice minutom ćutanja odali počast preminulom mitropolitu bačkom Irineju. Minut ćutanja je zatražio zamenik šefa poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” Milenko Jovanov, ističući da je Bulović prepoznatljiv po velikoj teološkoj erudiciji i da je bio jedan od najboljih poznavalaca pravoslavnog predanja i crkvene diplomatije i jedan od najuticajnijih ličnosti savremene Srpske pravoslavne crkve.

Sednicu Skupštine sa galerije velike sale prati delegacija studenata, koju je na početku sednice pozdravio predsednik parlamenta Aleksandar Čupić.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.